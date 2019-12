Гурьянов забросил 8-ю шайбу в сезоне, забив в слаломном проходе

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ принимает «Калгари» (1:1, после первого периода). На 13-й минуте после слаломного прохода отличился российский форвард хозяев Денис Гурьянов. Он забил восьмой гол в сезоне. Всего на его счету 13 (8+5) очков в 33 встречах.

You cannot stop Denis Gurianov. You can only hope to slow him down ??



No. 34 uses his BLAZING speed and chips one top shelf to get the @DallasStars back to even! ?#GoStars | ?: FSSW pic.twitter.com/asyAhdks2R