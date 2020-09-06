Гурьянов вошел в список самых ярких открытий плей-офф версии The Score

Североамериканский портал The Score составили самых ярких открытий нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

В рейтинг вошли нападающие «Далласа» Денис Гурьянов и Йоэль Кивиранта, голкипер «Ванкувера» Татчер Демко, вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало и форвард «Чикаго» Доминик Кубалик.

Гурьянов вписал свое имя в историю НХЛ в шестом матче серии первого раунда с «Калгари» (7:3). 23-летний форвард стал автором первого российского покера в истории Национальной хоккейной лиги.

В плей-офф. Также он стал вторым игроком из России, набравшим пять очков в матче плей-офф

Всего после возобновления сезона НХЛ Гурьянов набрал 15 (8+7) баллов в 16 матчах.