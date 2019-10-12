Гурьянов в первом матче сезона за фарм-клуб «Далласа» оформил хет-трик и реализовал буллит

«Айова», которая является фарм-клубом «Миннесоты», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграла «Даллас» — 5:4. Главным героем встречи стал форвард «звезд» Денис Гурьянов, оформивший хет-трик. Он забросил 3 шайбы менее чем за 11 минут. Также на его счету реализованный буллит.

?2? L A S E R pic.twitter.com/uovybEj60e — Texas Stars (@TexasStars) October 12, 2019

Гурьянов начал нынешний сезон в основе «Старз», но в трех матчах регулярного чемпионата НХЛ не отметился результативными действиями и набрал 2 минуты штрафа.

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