Гурьянов в матче с «Баффало» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». 24-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 4:1. На данный момент на счету Гурьянова 23 (8+15) очка в 48 матчах. Esa Gury good goal.



?: @BallySportsSW | #TexasHockey pic.twitter.com/TKxoUAbrrb — Dallas Stars (@DallasStars) February 27, 2022