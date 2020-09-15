Гурьянов установил рекорд НХЛ среди новичков в победных матчах плей-офф

«Даллас» в пятом матче финала Западной конференции обыграл «Вегас» со счетом 3:2 ОТ и вышел в финал Кубка Стэнли.

Решающую шайбу в овертайме забросил форвард Денис Гурьянов. 23-летний россиянин набрал 17 (9+8) очков в 21 матче плей-офф и установил бомбардирский рекорд по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили свой команде пробиться в следующий раунд плей-офф.

В финале Кубка Стэнли «Даллас» встретится с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс» (счет в серии 3-1).