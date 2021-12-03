Гурьянов пропустил тренировку «Далласа» из-за болезни

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов пропустил тренировку команды. Россиянин не вышел на лед из-за болезни, сообщает журналист Мэттью ДеФРанкс.

Также еще несколько игроков «Звезд» пропустили занятие из-за болезни или повреждений. Подробности их состояния не уточняются.

В этом сезоне 24-летний Гурьянов провел в регулярном чемпионате 20 матчей и набрал 7 (4+3) очков.