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Гурьянов пропустил тренировку «Далласа» из-за болезни

3 декабря, 23:46
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Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов пропустил тренировку команды. Россиянин не вышел на лед из-за болезни, сообщает журналист Мэттью ДеФРанкс.

Также еще несколько игроков «Звезд» пропустили занятие из-за болезни или повреждений. Подробности их состояния не уточняются.

В этом сезоне 24-летний Гурьянов провел в регулярном чемпионате 20 матчей и набрал 7 (4+3) очков.

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Иван Шитик все материалы автора
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