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Гурьянов признан второй звездой матча с «Каролиной»

06:17
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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 ОТ).

Россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой стал форвард «Старз» Джейми Бенн, Третья звезда — нападающий «Харрикейнз» Морган Гики.

В текущем сезоне Гурьянов провел 48 матчей, в которых набрал 27 (11+16) очков.

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