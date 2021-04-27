Гурьянов признан второй звездой матча с «Каролиной»
06:17
Форвард «Далласа» Денис Гурьянов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:3 ОТ).
Россиянин отметился заброшенной шайбой. Первой звездой стал форвард «Старз» Джейми Бенн, Третья звезда — нападающий «Харрикейнз» Морган Гики.
В текущем сезоне Гурьянов провел 48 матчей, в которых набрал 27 (11+16) очков.
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