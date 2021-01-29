Форвард «Далласа» Денис Гурьянов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (7:3).

Россиянин в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой стал защитник «Старз» Миро Хейсканен, сделавший ассистентский хет-трик. Замкнул тройку лучших форвард Таннер Керо с двумя голевыми передачами.

В текущем сезоне Гурьянов провел 4 матча в НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.