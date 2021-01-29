НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гурьянов признан второй звездой матча «Даллас» — «Детройт»

07:23
Денис Гурьянов. Фото nhl.com
Денис Гурьянов. Фото nhl.com
Теги:

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (7:3).

Россиянин в этой встрече набрал 2 (1+1) очка. Первой звездой стал защитник «Старз» Миро Хейсканен, сделавший ассистентский хет-трик. Замкнул тройку лучших форвард Таннер Керо с двумя голевыми передачами.

В текущем сезоне Гурьянов провел 4 матча в НХЛ, в которых набрал 7 (3+4) очков.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир