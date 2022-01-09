Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гурьянов признан третьей звездой матча против «Питтсбурга»

00:46
Теги:

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2).

24-летний россиянин забросил первую шайбу «Старз» в матче. Первой звездой признан автор победного гола Роопе Хинтц, вторая звезда — форвард Джейсон Робертсон, оформивший ассистентский хет-трик.

В текущем сезоне Гурьянов провел 30 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
В ОДКБ допустили увеличение миротворческих сил в Казахстане
0
Реклама