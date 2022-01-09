Гурьянов признан третьей звездой матча против «Питтсбурга»
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Форвард «Далласа» Денис Гурьянов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:2).
24-летний россиянин забросил первую шайбу «Старз» в матче. Первой звездой признан автор победного гола Роопе Хинтц, вторая звезда — форвард Джейсон Робертсон, оформивший ассистентский хет-трик.
В текущем сезоне Гурьянов провел 30 матчей, в которых набрал 14 (6+8) очков.
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