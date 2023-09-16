Гурьев подрался с Хелениусом во время предсезонного матча между «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом»

Российский защитник «Сан-Хосе» Артем Гурьев подрался с форвардом «Лос-Анджелеса» Сэмюэлом Хелениусом.

Инцидент произошел во время предсезонного матча между командами. Игра завершилась победой «Сан-Хосе» в серии буллитов (4:3).

В апреле 2023 года 20-летний россиянин подписал с «Сан-Хосе» контракт на три года. Он был выбран «Шаркс» на драфте-2021 под 135-м номером.