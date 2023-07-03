Гуляев примет участие в лагере развития «Колорадо»

«Колорадо» представил список игроков, которые примут участие в лагере развития команды.

В лагере примет участие российский защитник Михаил Гуляев, а также белорусский вратарь Иван Жигалов.

18-летний Гуляев был выбран «Колорадо» на драфте-2023 под общим 31-м номером. В минувшем сезоне сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Авангард» и отметился одной голевой передачей.