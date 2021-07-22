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Гудроу заключил долгосрочный контракт с «Рейнджерс»

21:07
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«Рейнджерс» заключили контракт с нападающим Барклаем Гудроу, сообщает официальный сайт клуба.

«Рейнджерс» получили права на форварда «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта-2022.

Ранее появилась информация, что соглашение рассчитано на шесть лет. 28-летний Гудроу будет в среднем зарабатывать 3,6 миллиона долларов в год.

В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В плей-офф у него 6 (2+4) баллов в 18 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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