Гудроу заключил долгосрочный контракт с «Рейнджерс»
21:07
«Рейнджерс» заключили контракт с нападающим Барклаем Гудроу, сообщает официальный сайт клуба.
«Рейнджерс» получили права на форварда «Тампы» в обмен на выбор в седьмом раунде драфта-2022.
Ранее появилась информация, что соглашение рассчитано на шесть лет. 28-летний Гудроу будет в среднем зарабатывать 3,6 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне он провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал 21 (6+15) очко. В плей-офф у него 6 (2+4) баллов в 18 встречах.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю