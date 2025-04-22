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Сегодня, 21:55

Губерниев считает, что в России не должно быть праздника в честь Овечкина: «Почему нет праздника Всеволода Боброва?»

Дарик Агаларов
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Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о вопросе создания в России праздничного дня в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в городе. Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 6 апреля он побил рекорд, принадлежавший Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в лиге.

«Овечкин, безусловно, супервыдающийся спортсмен. Но почему, например, нет праздника Всеволода Боброва? Как Евтушенко сказал, «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Он ведь олимпийский чемпион по хоккею, капитан сборной по футболу. Дождемся возвращения Овечкина в РФ и будем думать о будущих праздниках. Нет вопросов в том, что Саша — великий, но я не думаю, что мы должны 11 апреля делать нерабочим днем. Но приятно, что в Вашингтоне так сделали, молодцы!» — сказал Губерниев «СЭ».

Овечкин принял участие в 20 регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и забил 897 голов. Его контракт с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
3 - 2
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
1 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
6 - 5
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
1 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
1. Вегас - Миннесота
4 - 2
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
1 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
1. Торонто - Оттава
6 - 2
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
1 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
1 - 1
1. Даллас - Колорадо
1 - 5
2. Даллас - Колорадо
4 - 3
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
4 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
5 - 3
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Вашингтон – Монреаль
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22.04 02:30
Виннипег – Сент-Луис
 2 : 1
22.04 04:30
Даллас – Колорадо
 4 : 3 ОТ
22.04 05:00
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 6 : 5
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