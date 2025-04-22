Губерниев считает, что в России не должно быть праздника в честь Овечкина: «Почему нет праздника Всеволода Боброва?»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о вопросе создания в России праздничного дня в честь форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.
Ранее мэр Вашингтона Мюриел Баузер объявила 11 апреля Днем Александра Овечкина в городе. Российский хоккеист стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. 6 апреля он побил рекорд, принадлежавший Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в лиге.
«Овечкин, безусловно, супервыдающийся спортсмен. Но почему, например, нет праздника Всеволода Боброва? Как Евтушенко сказал, «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси». Он ведь олимпийский чемпион по хоккею, капитан сборной по футболу. Дождемся возвращения Овечкина в РФ и будем думать о будущих праздниках. Нет вопросов в том, что Саша — великий, но я не думаю, что мы должны 11 апреля делать нерабочим днем. Но приятно, что в Вашингтоне так сделали, молодцы!» — сказал Губерниев «СЭ».
Овечкин принял участие в 20 регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру и забил 897 голов. Его контракт с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
1 - 0
|1 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
1 - 0
|1 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Колорадо
|1 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
2 - 0
|2 - 0
|22.04
|02:00
|
Вашингтон – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|22.04
|02:30
|
Виннипег – Сент-Луис
|2 : 1
|22.04
|04:30
|
Даллас – Колорадо
|4 : 3 ОТ
|22.04
|05:00
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|6 : 5