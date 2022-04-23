«Да и хрен с ним. Пукнул в вечность!». Губерниев раскритиковал заявление Доминика Гашека о российских игроках

Губерниев отреагировал на призыв Гашека к санкциям для россиян

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление чешского экс-вратаря «Спартака» Доминика Гашека о российских игроках в НХЛ.

Обладатель Кубка Стэнли в своем Twitter написал, что сочтет непростительным поступком допуск россиян на выставочный матч регулярного чемпионата НХЛ в Праге (Чехия).

«Какой толк? Гашек разве принимает решения? Принимает решения НХЛ. Наши хоккеисты прекрасно себя чувствуют. Все играют. То, что сказал Гашек... Он пукнул в вечность! Кто такой Гашек? Он президент НХЛ? Нет. Гашек — замечательный спортсмен и ветеран. Что он там считает неприемлемым... Да и хрен с ним. Приедут и будут играть», — сказал Губерниев «СЭ».

Матчи между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом» состоятся в Праге 7 и 8 октября 2022 года.

Ранее Гашек призвал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.