Губерниев: «Кубок Стэнли не привезут в Россию? Поплачем и погрустим. Но это сейчас абсолютно неважно»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение руководства НХЛ запретить игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию. Ранее об этом заявил заместитель комиссара лиги Билл Дэйли.

«Для начала поздравляю Ничушкина. Молодец! Да, главный клубный хоккейный кубок привезти в Россию нельзя. Мы поплачем и погрустим. Но это сейчас абсолютно неважно: можно ли привезти Кубок Стэнли или нет. Если вы думаете, что больше всего россияне ждут Кубка Стэнли, то вы заблуждаетесь. Но это не делает менее ценной победу Ничушкина и «Колорадо». Я его от души поздравляю! А Кубок Стэнли приедет потом как-нибудь, я на это надеюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022. В составе «Эвеланш» выступает российский форвард Валерий Ничушкин.

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в комментарии «СЭ» высказал мнение, что Кубок Стэнли рано или поздно вернется в Россию.