Губерниев: «Гордимся, что у Овечкина есть такой большой поклонник, как Трамп»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание избранного президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.
20 января политик на митинге в столице США перед своими сторонниками назвал 39-летнего россиянина великим хоккеистом.
«Очень здорово, что президент США, который вступает в должность, отдает должное заслугам российского хоккеиста. Остается только радоваться и лишний раз погордиться Овечкиным, что у него есть такой большой поклонник, как Трамп», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».
В нынешнем сезоне капитан «Кэпиталз» набрал 33 (21+12) очка в 30 матчах. Овечкину осталось забросить 21 шайбу, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.
Источник: «ВсеПроСпорт»
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|1
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|15
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|2
|Нью-Джерси
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|23
|58
|3
|Каролина
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|27
|19
|57
|4
|Коламбус
|46
|22
|24
|51
|5
|Рейнджерс
|46
|22
|24
|48
|6
|Филадельфия
|47
|21
|26
|48
|7
|Питтсбург
|48
|19
|29
|46
|8
|Айлендерс
|45
|18
|27
|43
|Атлантический дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Торонто
|47
|29
|18
|60
|2
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|47
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|57
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|Тампа-Бэй
|44
|25
|19
|53
|4
|Оттава
|46
|24
|22
|52
|5
|Монреаль
|46
|23
|23
|50
|6
|Бостон
|47
|22
|25
|50
|7
|Детройт
|46
|21
|25
|46
|8
|Баффало
|45
|17
|28
|39
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|47
|31
|16
|65
|2
|Даллас
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|46
|27
|19
|58
|4
|Колорадо
|47
|28
|19
|57
|5
|Сент-Луис
|47
|22
|25
|48
|6
|Юта
|45
|19
|26
|45
|7
|Нэшвилл
|45
|16
|29
|39
|8
|Чикаго
|46
|15
|31
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|29
|17
|61
|2
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|61
|3
|Лос-Анджелес
|43
|25
|18
|55
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|45
|20
|25
|50
|6
|Сиэтл
|47
|20
|27
|43
|7
|Анахайм
|46
|18
|28
|42
|8
|Сан-Хосе
|48
|14
|34
|34
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25.01
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Рейнджерс
|5 : 4 ОТ
|20.01
|04:00
|
Даллас – Детройт
|4 : 1
|20.01
|21:00
|
Бостон – Сан-Хосе
|- : -
|20.01
|23:00
|
Колорадо – Миннесота
|- : -
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