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Сегодня, 16:37

Губерниев: «Гордимся, что у Овечкина есть такой большой поклонник, как Трамп»

Даниил Аршавский
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил высказывание избранного президента США Дональда Трампа о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

20 января политик на митинге в столице США перед своими сторонниками назвал 39-летнего россиянина великим хоккеистом.

«Очень здорово, что президент США, который вступает в должность, отдает должное заслугам российского хоккеиста. Остается только радоваться и лишний раз погордиться Овечкиным, что у него есть такой большой поклонник, как Трамп», — цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне капитан «Кэпиталз» набрал 33 (21+12) очка в 30 матчах. Овечкину осталось забросить 21 шайбу, чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
Дональд Трамп
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Монреаль 46 23 23 50
6 Бостон 47 22 25 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Даллас 46 29 17 59
3 Миннесота 46 27 19 58
4 Колорадо 47 28 19 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 48 14 34 34
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