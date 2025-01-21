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Сегодня, 03:55

Губерниев: «Овечкин может поспособствовать возвращению России в спорт с таким поклонником»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Может быть, Овечкин как-то поспособствует возвращению российских спортсменов в международные соревнования. Особенно после такого заявления Трампа. Шайба тут на стороне Александра. С таким поклонником, как Дональд Трамп, если Александр порадеет за отечество, то будет очень хорошо. Так или иначе», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
Дональд Трамп
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
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Сиэтл – Баффало
 - : -
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
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Торонто – Тампа-Бэй
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21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
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21.01 04:30
Чикаго – Каролина
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21.01 05:30
Юта – Виннипег
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