Губерниев: «Овечкин может поспособствовать возвращению России в спорт с таким поклонником»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который назвал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком.

«Может быть, Овечкин как-то поспособствует возвращению российских спортсменов в международные соревнования. Особенно после такого заявления Трампа. Шайба тут на стороне Александра. С таким поклонником, как Дональд Трамп, если Александр порадеет за отечество, то будет очень хорошо. Так или иначе», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

39-летний Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. За свою карьеру в лиге он забил 874 гола. Ему нужно забросить еще 21 шайбу, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки.