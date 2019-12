Грязная игра Брауна на Панарине. Видео

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Рейнджерс» — 3:1. В одном из моментов форвард калифорнийцев Дастин Браун грязно сыграл на лидере гостей Артемии Панарине. Он пытался коньком попасть по шайбе, но вместо этого пнул по ноге россиянина, который потерял равновесие. Американец не был наказан даже двухминутным штрафом.

Dustin Brown kicks Panarin's foot out from behind pic.twitter.com/ZG11lrCv3B