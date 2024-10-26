Грошев забросил вторую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Тампы»

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«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Уилкс-Берри» со счетом 2:0.

В составе фарм-клуба «Тампы» форвард Максим Грошев отметился заброшенной шайбой и стал третьей звездой встречи.

В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 3 (2+1) очка в 6 матчах регулярного чемпионата АХЛ.