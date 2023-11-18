Грошев забросил восьмую шайбу за фарм-клуб «Тампы»

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«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Хартфорд» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Тампы» форвард Максим Грошев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 13 матчей в АХЛ и набрал 13 (8+5) очков.