Грошев забросил седьмую шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Тампы»

«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Ютике» со счетом 2:3.

В составе фарм-клуба «Тампы» защитник Максим Грошев отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 56 матчей в АХЛ, в которых набрал 14 (7+7) очков.