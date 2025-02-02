Грошев забросил четвертую шайбу за фарм-клуб «Тампы» в АХЛ

«Сиракьюз» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме уступил «Рочестеру» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Тампы» форвард Максим Грошев отметился заброшенной шайбой и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 37 матчей в АХЛ, в которых набрал 9 (4+5) очков.