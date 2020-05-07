Григорий Денисенко: «Когда я просыпаюсь, то смотрю нарезку лучших моментов матчей «Флориды»

Новичок «Флориды» Григорий Денисенко отметил, что уверенно чувствует себя на маленьких площадках. 19-летний россиянин подписал с «Пантерз» контракт новичка на три года.

— Когда я просыпаюсь, то смотрю нарезку лучших моментов матчей «Флориды», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Денисенко. — Больше ничего к этому не добавить. У меня уже был опыт игры на маленьких площадках. Помог и молодежный турнир в Ванкувере, когда мы выступали на арене «Кэнакс», и на базе в Новогорске построили маленькую коробку. Ничего особенного в этом нет. Я уверенно чувствую себя при таком формате.