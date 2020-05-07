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Григорий Денисенко: «Когда я просыпаюсь, то смотрю нарезку лучших моментов матчей «Флориды»

03:13
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Новичок «Флориды» Григорий Денисенко отметил, что уверенно чувствует себя на маленьких площадках. 19-летний россиянин подписал с «Пантерз» контракт новичка на три года.

— Когда я просыпаюсь, то смотрю нарезку лучших моментов матчей «Флориды», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Денисенко. — Больше ничего к этому не добавить. У меня уже был опыт игры на маленьких площадках. Помог и молодежный турнир в Ванкувере, когда мы выступали на арене «Кэнакс», и на базе в Новогорске построили маленькую коробку. Ничего особенного в этом нет. Я уверенно чувствую себя при таком формате.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/grigori-denisenko-signed-the-contract-with-florida-panthers/c-316842176

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