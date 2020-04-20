Григоренко заявил, что ЦСКА очень хотел сохранить его

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко рассказал о причинах своего перехода. Также он сообщил, что ЦСКА, за который хоккеист провел последние три сезона, очень хотел сохранить его.

«Я довольно-таки долго принимал решение, — цитирует Григоренко официальный сайт НХЛ. — Меня и ЦСКА очень хотел сохранить, и меня в этом клубе все устраивало. Но я решил еще раз попробовать свои силы в НХЛ. И подписал однолетний контракт с «Коламбусом» на 1,2 млн долларов.

Почему? Потому что представители «Коламбуса» очень долго за мной следили. Генеральный менеджер клуба пару раз приезжал, встречался со мной. Для возвращения в НХЛ нужен шанс. И я думаю, в «Блю Джекетс» мне его предоставят. А дальше все будет зависеть от меня, как я им воспользуюсь. Как подготовлюсь к сезону, как стану выступать.

Я очень благодарен ЦСКА за эти три года. У нас была очень хорошая команда. Все очень понравилось, все на высшем уровне. Мы стали чемпионами. Очень жаль, что сезон отменили в этом году после первого раунда плей-офф. Но такие вещи вне нашего контроля. И я уверен, что за эти три сезона стал сильнее как хоккеист".

В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 41 (19+22) очко при показателе полезности «+16». В четырех матчах плей-офф на его счету 2 (1+1) результативных балла.

Григоренко был задрафтован под общим 12-м номером «Баффало» в 2012 году. В НХЛ он выступал также за «Колорадо» и всего набрал в лиге 64 (22+42) очка в 217 встречах.