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Григоренко признан второй звездой матча с «Тампой»

04:49
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Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:4 ОТ).

Россиянин отличился заброшенной шайбой. Первой звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман, третья звезда — его одноклубник, форвард Ондржей Палат.

В текущем сезоне Григоренко провел 26 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков.

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