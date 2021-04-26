Григоренко признан второй звездой матча с «Тампой»

Форвард «Коламбуса» Михаил Григоренко признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:4 ОТ).

Россиянин отличился заброшенной шайбой. Первой звездой стал защитник «Тампы» Виктор Хедман, третья звезда — его одноклубник, форвард Ондржей Палат.

В текущем сезоне Григоренко провел 26 матчей в НХЛ, в которых набрал 10 (3+7) очков.