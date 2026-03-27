Гридин забил 5-й гол в своем дебютном сезоне в НХЛ

«Калгари» забил второй гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 8-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Гридин и сделал счет 2:1.

Для 20-летнего россиянина это 5-й гол в текущей регулярке. Теперь у него 14 (5+9) очков в 28 играх в дебютном сезоне в НХЛ.