Грицюк считает, что для него было плюсом отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине

Отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине стало плюсом для нападающего сборной России Арсения Грицюка.

«Если бы поехали в Пекин игроки НХЛ, я бы не попал в состав сборной на Олимпиаду. Наверное, это плюс для меня, что они не поехали. Сейчас понимаю, что надо выходить на другой уровень, чтобы попасть на Олимпиаду именно с игроками НХЛ, и для каждого игрока это честь — выступить с лучшими хоккеистами мира. Трибуны были практически пустыми, это все повлияло на настрой, потому что Олимпиада — это событие, где должны быть болельщики, и город должен жить таким событием. Что касается допуска, то хочется верить в лучшее, но в данных реалиях не могу дать точного ответа. Надежда все-таки есть», — приводит слова Грицюка ТАСС.

В пятницу стало известно, что НХЛ и профсоюз игроков лиги договорились с Международной федерацией хоккея (IIHF) о том, что хоккеисты лиги выступят на Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Сборная России решением IIHF с февраля 2022 года не допущена до международных соревнований.