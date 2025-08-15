Грицюк рассказал, что в НХЛ ему придется привыкать много кататься

Новичок «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал, что в НХЛ ему придется привыкать к большому объему катания на льду.

«Советы мне давал Сергей Брылин (тренер «Нью-Джерси» — прим.): готовиться физически и морально, суперлегко, как и суперсложно, не будет. Надо быть готовым к тому, что поменяется язык, образ жизни. Он [Брылин] мне сказал, что придется много кататься, команда практикует активный хоккей», — цитирует ТАСС 24-летнего нападающего.

Арсений Грицюк перешел в «Нью-Джерси» в мае 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард играл за СКА, в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.

51-летний Брылин работает в тренерском штабе «Нью-Джерси» с 2022 года. Он играл за этот клуб в 1994-2008 годах.