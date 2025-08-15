Грицюк рассказал, что в НХЛ ему придется привыкать много кататься
Новичок «Нью-Джерси» Арсений Грицюк рассказал, что в НХЛ ему придется привыкать к большому объему катания на льду.
«Советы мне давал Сергей Брылин (тренер «Нью-Джерси» — прим.): готовиться физически и морально, суперлегко, как и суперсложно, не будет. Надо быть готовым к тому, что поменяется язык, образ жизни. Он [Брылин] мне сказал, что придется много кататься, команда практикует активный хоккей», — цитирует ТАСС 24-летнего нападающего.
Арсений Грицюк перешел в «Нью-Джерси» в мае 2025 года. В сезоне-2024/25 форвард играл за СКА, в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 44 (17+27) очка. В плей-офф у него 5 (1+4) очков в 6 матчах.
51-летний Брылин работает в тренерском штабе «Нью-Джерси» с 2022 года. Он играл за этот клуб в 1994-2008 годах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|20
|13
|7
|28
|2
|Нью-Джерси
|19
|13
|6
|27
|3
|Питтсбург
|19
|10
|9
|24
|4
|Айлендерс
|20
|11
|9
|24
|5
|Вашингтон
|20
|10
|10
|22
|6
|Коламбус
|20
|10
|10
|22
|7
|Рейнджерс
|21
|10
|11
|22
|8
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|20
|12
|8
|25
|2
|Бостон
|22
|12
|10
|24
|3
|Монреаль
|19
|10
|9
|23
|4
|Тампа-Бэй
|19
|10
|9
|22
|5
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|6
|Флорида
|19
|10
|9
|21
|7
|Торонто
|20
|9
|11
|20
|8
|Баффало
|20
|7
|13
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|19
|13
|6
|31
|2
|Даллас
|20
|12
|8
|27
|3
|Виннипег
|19
|12
|7
|24
|4
|Чикаго
|19
|10
|9
|24
|5
|Миннесота
|21
|10
|11
|24
|6
|Юта
|20
|10
|10
|23
|7
|Сент-Луис
|20
|6
|14
|17
|8
|Нэшвилл
|20
|6
|14
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|20
|13
|7
|27
|2
|Вегас
|19
|9
|10
|24
|3
|Лос-Анджелес
|20
|10
|10
|24
|4
|Сиэтл
|19
|9
|10
|23
|5
|Эдмонтон
|22
|9
|13
|22
|6
|Сан-Хосе
|20
|9
|11
|21
|7
|Ванкувер
|21
|9
|12
|20
|8
|Калгари
|22
|6
|16
|15
|20.11
|03:00
|Вашингтон – Эдмонтон
|7 : 4
|20.11
|03:30
|Баффало – Калгари
|2 : 6
|20.11
|05:30
|Миннесота – Каролина
|4 : 3 Б
|20.11
|06:00
|Анахайм – Бостон
|4 : 3