Грицюк — об адаптации в НХЛ: «Палат, Братт и Немец мне очень помогали, звали на ужины»

Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге, в котором он набрал 31 (13+18) очко в 66 играх.

— Многие переживали, насколько для вас будет сложен английский язык. Как прошел этот этап?

— Честно, первый месяц был очень тяжелым. Я немного готовился, но когда приехал — просто потерялся. Новая раздевалка, люди, речь, диалекты. Ты вроде слушаешь, пытаешься переводить, но почти ничего не понимаешь. Тренеров я еще как-то понимал, мог ответить простыми фразами. Потом началась предсезонка, постепенно стало легче. А уже по ходу сезона случилось так, что Евгений Дадонов получил травму, и я остался единственным русским в команде.

И здесь мне очень помогли ребята — Андрей Палат, Йеспер Братт, Шимон Немец. Они подтянули меня к себе, звали на ужины, постоянно общались. Палат вообще сильно помогал — и в быту, и в раздевалке. Всегда говорил: если что-то не понимаешь, подходи, спрашивай.

— Он по-русски понимает?

— Нет, общались по-английски, просто он старался говорить максимально просто. Вначале все со мной так разговаривали. Я стал больше времени проводить с ними, начал слушать, привыкать — и довольно быстро начал понимать почти все. Но при этом на какое-то время перестал говорить: стеснялся, потому что не мог формулировать так же, как они.

Сейчас уже проще. Я понимаю практически все и могу объясниться, но говорю простыми словами. Условно — не сложными фразами, а по сути. «Дай мне пить» — все.

— То есть для интервью английского пока не хватает?

— Для базовых вещей — да, хватает. Можно ответить, кого-то отметить, что-то простое сказать. Но если говорить о каких-то игровых деталях, нюансах — там уже сложнее, не всегда хватает слов.

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