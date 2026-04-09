Грицюк — об адаптации в НХЛ: «Палат, Братт и Немец мне очень помогали, звали на ужины»
Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге, в котором он набрал 31 (13+18) очко в 66 играх.
— Многие переживали, насколько для вас будет сложен английский язык. Как прошел этот этап?
— Честно, первый месяц был очень тяжелым. Я немного готовился, но когда приехал — просто потерялся. Новая раздевалка, люди, речь, диалекты. Ты вроде слушаешь, пытаешься переводить, но почти ничего не понимаешь. Тренеров я еще как-то понимал, мог ответить простыми фразами. Потом началась предсезонка, постепенно стало легче. А уже по ходу сезона случилось так, что Евгений Дадонов получил травму, и я остался единственным русским в команде.
И здесь мне очень помогли ребята — Андрей Палат, Йеспер Братт, Шимон Немец. Они подтянули меня к себе, звали на ужины, постоянно общались. Палат вообще сильно помогал — и в быту, и в раздевалке. Всегда говорил: если что-то не понимаешь, подходи, спрашивай.
— Он по-русски понимает?
— Нет, общались по-английски, просто он старался говорить максимально просто. Вначале все со мной так разговаривали. Я стал больше времени проводить с ними, начал слушать, привыкать — и довольно быстро начал понимать почти все. Но при этом на какое-то время перестал говорить: стеснялся, потому что не мог формулировать так же, как они.
Сейчас уже проще. Я понимаю практически все и могу объясниться, но говорю простыми словами. Условно — не сложными фразами, а по сути. «Дай мне пить» — все.
— То есть для интервью английского пока не хватает?
— Для базовых вещей — да, хватает. Можно ответить, кого-то отметить, что-то простое сказать. Но если говорить о каких-то игровых деталях, нюансах — там уже сложнее, не всегда хватает слов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|12
|8
|4
|18
|2
|Рейнджерс
|12
|7
|5
|15
|3
|Айлендерс
|10
|5
|5
|12
|4
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|12
|5
|Вашингтон
|9
|5
|4
|10
|6
|Питтсбург
|11
|4
|7
|9
|7
|Филадельфия
|12
|3
|9
|9
|8
|Коламбус
|8
|3
|5
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|8
|3
|17
|2
|Тампа-Бэй
|10
|7
|3
|14
|3
|Оттава
|11
|7
|4
|14
|4
|Торонто
|12
|6
|6
|14
|5
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|6
|Флорида
|11
|5
|6
|12
|7
|Детройт
|10
|4
|6
|11
|8
|Баффало
|10
|4
|6
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|11
|7
|4
|14
|2
|Миннесота
|11
|6
|5
|14
|3
|Даллас
|10
|6
|4
|13
|4
|Колорадо
|11
|6
|5
|13
|5
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|6
|Виннипег
|10
|4
|6
|11
|7
|Нэшвилл
|9
|3
|6
|9
|8
|Чикаго
|10
|3
|7
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|10
|8
|2
|17
|2
|Вегас
|12
|8
|4
|16
|3
|Сиэтл
|11
|7
|4
|15
|4
|Сан-Хосе
|11
|6
|5
|13
|5
|Анахайм
|10
|4
|6
|8
|6
|Лос-Анджелес
|8
|2
|6
|6
|7
|Калгари
|9
|3
|6
|6
|8
|Ванкувер
|12
|2
|10
|5
|24.10
|03:00
|Чикаго – Монреаль
|1 : 4
|24.10
|04:00
|Колорадо – Тампа-Бэй
|6 : 3
|24.10
|20:00
|Филадельфия – Анахайм
|- : -
|24.10
|22:30
|Нью-Джерси – Лос-Анджелес
|- : -