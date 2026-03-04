Грицюк признан третьей звездой матча «Нью-Джерси» — «Флорида»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Флорида» (5:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой признан российский нападающий Арсений Грицюк. 24-летний россиянин забросил одну шайбу. У него теперь 24 (10+14) очка в 57 играх этого сезона.

Второй звездой стал голкипер Якоб Маркстрем, который отразил 20 из 21 броска по своим воротам. Первая звезда — защитник Дуги Хэмилтон, набравший 2 (1+1) очка.

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