Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси»

Нападающий Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси», сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год с опцией продления.

В этом сезоне на счету 24-летнего форврада 54 матча за СКА с учетом плей-офф, в которых он отметился 18 голами и 31 результативной передачей. Всего в КХЛ Грицюк провел 259 игр и набрал 177 (82+95) очков.

«Девилз» выбрали Грицюка в пятом раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 129-м номером.