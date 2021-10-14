«Привет, Алекс, это Уэйн». Гретцки взял интервью у Овечкина после матча с «Рейнджерс»

Лучший снайпер в истории НХЛ Уэйн Гретцки взял интервью у нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после матча с «Рейнджерс» (5:1).

«Привет, Алекс, это Уэйн» — представился в эфире канала TNT Гретцки.

В интервью Гретцки задал Овечкину вопрос о том, как ему пришлось изменить свою игру с учетом возраста и изменения правил в НХЛ. Россиянин рассказал, что в последнее время столкнулся с препятствиями при подготовке к сезону из-за пандемии, а также отметил, что старается обращать внимание на то, что делают другие хоккеисты лиги, чтобы не отставать от них.

Have you ever wanted to see @WayneGretzky interview Alex Ovechkin (@ovi8)?



Yeah, us too. AND HERE IT IS! ? #NHLFaceOff pic.twitter.com/z55BzU4tNV — NHL (@NHL) October 14, 2021

Сегодня, 14 октября, Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ. Он вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Овечкин уступает лидеру по количеству голов в НХЛ Уэйну Гретцки 162 шайбы.