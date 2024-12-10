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Сегодня, 09:44

Гретцки: «Всегда желаю Овечкину только самого лучшего»

Даниил Аршавский
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Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки высоко оценил уровень игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом и один из лучших комплиментов, который я могу им сделать — они всегда поражали ворота. Овечкин тоже не промахивается. В этом году он был великолепен. А ведь с возрастом становится все труднее и жестче, но он справляется. Всегда желаю ему только самого лучшего. Он справился с давлением, выиграл Кубок Стэнли, стал важной частью НХЛ и огромной частью «Вашингтона», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.

Источник: Daily Faceoff
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 27 19 8 40
2 Нью-Джерси 30 18 12 38
3 Каролина 27 17 10 35
4 Рейнджерс 27 14 13 29
5 Айлендерс 29 11 18 29
6 Филадельфия 28 12 16 28
7 Питтсбург 29 12 17 28
8 Коламбус 27 12 15 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 28 17 11 36
2 Торонто 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 25 14 11 30
5 Оттава 27 12 15 26
6 Детройт 28 11 17 26
7 Баффало 28 11 17 26
8 Монреаль 28 11 17 25
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 27 18 9 40
2 Виннипег 29 20 9 40
3 Даллас 27 17 10 34
4 Колорадо 29 16 13 32
5 Юта 27 12 15 28
6 Сент-Луис 28 13 15 28
7 Чикаго 28 9 19 20
8 Нэшвилл 28 7 21 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 27 16 11 35
3 Ванкувер 26 14 12 32
4 Эдмонтон 27 15 12 32
5 Калгари 28 13 15 31
6 Сиэтл 29 14 15 29
7 Сан-Хосе 30 10 20 25
8 Анахайм 26 10 16 24
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Рейнджерс – Чикаго
 1 : 2
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Баффало – Детройт
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