Гретцки: «Всегда желаю Овечкину только самого лучшего»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки высоко оценил уровень игры нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ.

«Я играл с Яри Курри и Бреттом Халлом и один из лучших комплиментов, который я могу им сделать — они всегда поражали ворота. Овечкин тоже не промахивается. В этом году он был великолепен. А ведь с возрастом становится все труднее и жестче, но он справляется. Всегда желаю ему только самого лучшего. Он справился с давлением, выиграл Кубок Стэнли, стал важной частью НХЛ и огромной частью «Вашингтона», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.

За 18 матчей в текущем сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности 39-летний форвард забил 868 голов за 1444 встречи в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб.