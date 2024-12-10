Гретцки о погоне Овечкина за его рекордом: «То, что делает Александр, — невероятно»

Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о погоне российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за его рекордом по заброшенным шайбам в НХЛ.

«То, что делает Овечкин, — невероятно. Я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это хорошо для спорта в целом и прекрасно для хоккея. Надеюсь, я смогу присутствовать, когда он побьет рекорд и смогу пожать ему руку. То, что он сделал. Что еще более важно, то, что сделала его команда. Забивать голы — это одно, но когда ты побеждаешь, становится еще веселее», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.

В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности Овечкин забросил 868 шайб за 1444 игры лиги и отстает от рекорда Гретцки на 26 голов.