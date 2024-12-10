Гретцки о погоне Овечкина за его рекордом: «То, что делает Александр, — невероятно»
Легендарный хоккеист Уэйн Гретцки поделился мнением о погоне российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина за его рекордом по заброшенным шайбам в НХЛ.
«То, что делает Овечкин, — невероятно. Я знаю, как это тяжело в таком возрасте. Это хорошо для спорта в целом и прекрасно для хоккея. Надеюсь, я смогу присутствовать, когда он побьет рекорд и смогу пожать ему руку. То, что он сделал. Что еще более важно, то, что сделала его команда. Забивать голы — это одно, но когда ты побеждаешь, становится еще веселее», — цитирует Гретцки Daily Faceoff.
В нынешнем сезоне 39-летний россиянин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. В общей сложности Овечкин забросил 868 шайб за 1444 игры лиги и отстает от рекорда Гретцки на 26 голов.
Источник: Daily Faceoff
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|27
|19
|8
|40
|2
|Нью-Джерси
|30
|18
|12
|38
|3
|Каролина
|27
|17
|10
|35
|4
|Рейнджерс
|27
|14
|13
|29
|5
|Айлендерс
|29
|11
|18
|29
|6
|Филадельфия
|28
|12
|16
|28
|7
|Питтсбург
|29
|12
|17
|28
|8
|Коламбус
|27
|12
|15
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|28
|17
|11
|36
|2
|Торонто
|27
|16
|11
|34
|3
|Бостон
|29
|15
|14
|33
|4
|Тампа-Бэй
|25
|14
|11
|30
|5
|Оттава
|27
|12
|15
|26
|6
|Детройт
|28
|11
|17
|26
|7
|Баффало
|28
|11
|17
|26
|8
|Монреаль
|28
|11
|17
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|27
|18
|9
|40
|2
|Виннипег
|29
|20
|9
|40
|3
|Даллас
|27
|17
|10
|34
|4
|Колорадо
|29
|16
|13
|32
|5
|Юта
|27
|12
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|28
|7
|Чикаго
|28
|9
|19
|20
|8
|Нэшвилл
|28
|7
|21
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|28
|18
|10
|39
|2
|Лос-Анджелес
|27
|16
|11
|35
|3
|Ванкувер
|26
|14
|12
|32
|4
|Эдмонтон
|27
|15
|12
|32
|5
|Калгари
|28
|13
|15
|31
|6
|Сиэтл
|29
|14
|15
|29
|7
|Сан-Хосе
|30
|10
|20
|25
|8
|Анахайм
|26
|10
|16
|24
Результаты / календарь
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13.12
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15.12
|10.12
|03:00
|
Рейнджерс – Чикаго
|1 : 2
|10.12
|03:00
|
Баффало – Детройт
|5 : 6 Б
|10.12
|03:30
|
Монреаль – Анахайм
|3 : 2 Б
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