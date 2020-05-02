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Гретцки выбрал Овечкина и Макдэвида в «тройку мечты»

14:13
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки (справа). Фото Instagram.
Александр Овечкин и Уэйн Гретцки (справа). Фото Instagram.
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки ответил, с кем бы хотел сыграть в одном звене, если бы выступал сейчас.

— Это сложный вопрос. Можно назвать много игроков, — цитирует Гретцки The Score. — Но я, наверное, выбрал бы Коннора Макдэвида. Из-за его скорости было бы много свободного льда.

И Александра Овечкина, потому что если отдать ему пас, то он либо забьет, либо создаст голевой момент. Сыграть с этими двумя парнями было бы весело.

Размышляя над ответом, Гретцки также упомянул Сидни Кросби, Остона Мэттьюса, Митча Марнера и Леона Драйзайтля.

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