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Гретцки в овертайме переиграл Овечкина в NHL 20. Видео

03:46
Уэйн Гретцки против Александра Овечкина в NHL 20. Фото Twitch
Уэйн Гретцки против Александра Овечкина в NHL 20. Фото Twitch
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уступил в матче в NHL 20 против лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Россиянину удалось отыграться за 3 секунды до конца основного времени, но шайбу в овертайме забросил канадец и выиграл — 5:4 ОТ.

Это был первый матч противостояния, получившего название «Великий против «Великой восьмерки». Во время трансляции на Twitch собираются пожертвования, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. За первый матч было собрано более 12,4 миллиона долларов.

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