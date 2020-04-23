Гретцки в овертайме переиграл Овечкина в NHL 20. Видео

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин уступил в матче в NHL 20 против лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки. Россиянину удалось отыграться за 3 секунды до конца основного времени, но шайбу в овертайме забросил канадец и выиграл — 5:4 ОТ.

Это был первый матч противостояния, получившего название «Великий против «Великой восьмерки». Во время трансляции на Twitch собираются пожертвования, которые пойдут на борьбу с коронавирусом. За первый матч было собрано более 12,4 миллиона долларов.