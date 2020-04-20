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Гретцки уверен, что сезон в НХЛ возобновится летом

06:27
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Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки поделился мнением о прерванном из-за коронавируса сезоне. Неизвестно, когда его возобновят.

— Верю, что руководство США и Канады найдет способ преодолеть ситуацию и мы разберемся с этим, — приводит слова Гретцки Sportsnet. — Действительно верю, что увидим хоккей и другие виды спорта летом, пусть и в несколько другом виде, но это произойдет.

По последним данным, в мире зарегистрированы 2 394 278 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 164 937 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 611 878 человек выздоровели за время пандемии.

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