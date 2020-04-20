Гретцки считает, что Овечкин сделает все возможное, чтобы побить его рекорд

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки оценил шансы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина побить его рекорд. На счету россиянина 706 заброшенных шайб в 1152 матчах. У Гретцки — 894 гола в 1487 матчах за карьеру в лиге.

— Возможно, однажды он захочет вернуться домой и выступать в Континентальной хоккейной лиге, где сможет играть на высоком уровне, — приводит слова Гретцки AP. — Мы не можем этого знать. Это будет его решение. Но, думаю, что ему нравится в «Вашингтоне» и в НХЛ, мне кажется, он сделает все, чтобы побить рекорд.