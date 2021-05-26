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Гретцки после ухода из «Эдмонтона» будет работать на телевидении

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Лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ Уэйн Гретцки будет работать на телеканале TNT. 60-летний канадец о будет аналитиком в шоу о хоккее.

По информации NY Post, с Гретцки подпишут контракт с зарплатой около 3-х миллионов долларов в год.

Во вторник, 25 мая, Гретцки объявил об уходе с поста вице-президента «Эдмонтона».

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