Гретцки после ухода из «Эдмонтона» будет работать на телевидении

Лучший бомбардир, снайпер и ассистент в истории НХЛ Уэйн Гретцки будет работать на телеканале TNT. 60-летний канадец о будет аналитиком в шоу о хоккее.

По информации NY Post, с Гретцки подпишут контракт с зарплатой около 3-х миллионов долларов в год.

Во вторник, 25 мая, Гретцки объявил об уходе с поста вице-президента «Эдмонтона».