Гретцки подарил Овечкину свою игровую клюшку

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что все-таки получил игровую клюшку от лучшего бомбардира в истории НХЛ Уэйна Гретцки.

— Все знают, что я большой коллекционер клюшек, у меня их уже около сотни, — цитирует RMNB Овечкина. — После ужина в 2017 году я попросил Уэйна: «Можешь подарить свою игровую клюшку? Я не знаю, есть ли она у тебя». Он ответил: «Есть. Выиграй Кубок Стэнли, и она твоя».

Мы выиграли Кубок, и я сказал, что мне нужна клюшка Уэйна, потому что он обещал. В итоге я ее получил и был счастлив как ребенок. Она теперь есть в моей коллекции.

В 2011 году Гретцки уже дарил Овечкину клюшку с автографом, но она не была игровой.

Овечкин отметил, что клюшка канадца гораздо тяжелее современных.

— Это невероятно. Если бы я ее использовал, возможно, я бы не бросал так же сильно, как сейчас, — подчеркнул хоккеист.