Гретцки обещал пожать руку Овечкину, если нападающий побьет его рекорд

Знаменитый канадский нападающий Уэйн Гретцки заявил, что был бы рад, если бы форвард «Вашингтона» Александр Овечкин побил его рекорд по голам в НХЛ. На счету Гретцки 894 гола, у Овечкина — 700.

— Думаю, что у Алекса есть реальный шанс, — сказал Гретцки в эфире Sportsnet. — И это было бы здорово для хоккея.

Как-то я дразнил своих детей: «Если вы поговорите с хоккейным людьми, то обо мне больше говорят, как о плеймейкере, а не как о снайпере». Так что это будет внимание к моей персоне, к которому я не очень привык (смеется).

Если он побьет мой рекорд, то я первым пожму ему руку. Я помню, как отбирал рекорд у Хоу. Как-то я сказал отцу: «Мне даже неловко. Ведь это — Горди Хоу». Но отец ответил: «Знаешь, а ведь кто-то побьет и твой рекорд. И когда это случится, отнесись к нему с таким же почтением и уважением, с какими к тебе относится Хоу. Улыбнись, пожми руку и гордись тем, чего добился».

И я всегда думаю об этих словах. О Горди, о моем отце.