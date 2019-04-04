Гретцки - об Овечкине: "У него есть шанс побить мой рекорд. Если у него это получится, я первым пожму ему руку"

Лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки прокомментировал тот факт, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин может побить его рекорд. 33-летнему нападающему нужно забросить еще 237 шайб, чтобы побить рекорд Гретцки.

– У него есть шанс добиться этого, – приводит официальный сайт НХЛ слова Гретцки. – Он замечательный спортсмен, играет в хорошей команде с хорошими партнерами. Это необходимые условия. Без всяких сомнений, у него есть неплохой шанс. Я рад за него… Если у него это получится, я первым пожму ему руку. Это идет на пользу хоккею.

В четырех сезонах из последних шести Овечкин забрасывал не менее 50 шайб, в прошлом остановился на отметке 49.

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