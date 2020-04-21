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Гретцки и Овечкин назвали лучшие моменты в своей карьере. Они совпали

02:06
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Уэйн Гретцки и Александр Овечкин во время совместного интервью в специальном проекте НХЛ назвали лучшие моменты в своей карьере.

—  Это момент, когда я впервые поднял Кубок Стэнли, — отметил Гретцки. — И, думаю, что наши ответы с Алексом будут идентичны. Мы оба проделали большую работу перед тем, как выиграть этот трофей. А если ты капитан — это событие становится еще более особенным.

Овечкин согласился с Уэйном.

—  Согласен. Победа в Кубке Стэнли — самый особенный момент в моей карьере, — сказал Овечкин. Скоро финальную игру буду транслировать по телевизору. Даже не знаю, как я отреагирую. Возможно, буду плакать. Я никогда не забуду момент, когда я передал Кубок Бэкстрему. Это было невероятно.

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