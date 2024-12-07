Гретцки будет сопровождать Овечкина, когда до его рекорда останется четыре гола

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда до «вечного» снайперского рекорда в НХЛ останется четыре шайбы. Об этом Беттмэн заявил в ходе интервью с журналистом Тариком Эль-Баширом.

Гретцки и Беттмен будут рядом с Овечкиным с того момента, когда он забьет 890-ю шайбу в НХЛ.

19 ноября 39-летний хоккеист получил перелом малоберцовой кости в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). 2 декабря Овечкин вернулся к тренировкам на льду.

В 18 матчах этого сезона Овечкин набрал 25 (15+10) очков. В общей сложности россиянин забросил 868 шайб в НХЛ и сократил свое отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки до 26 голов.