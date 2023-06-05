Грег Кронин назначен главным тренером «Анахайма»

«Анахайм» объявил о назначении Грега Кронина на должность главного тренера команды.

60-летний американский специалист сменил на посту Далласа Икинса, который возглавлял «Анахайм» с июня 2019 года и покинул клуб в апреле.

На протяжении последних пяти сезонов Кронин работал в АХЛ с командой «Колорадо Иглз», а ранее был ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс» и «Торонто Мэйпл Ливз».

В сезоне-2022/23 «Дакс» не смогли выйти в плей-офф НХЛ, заняв 16-е место в таблице Западной конференции.