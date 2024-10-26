Гребенкин забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ

«Торонто Марлис» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» в серии буллитов со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Торонто» форвард Никита Гребенкин забросил одну шайбу, вратарь Артур Ахтямов отразил 15 бросков из 18, а также отразил все три буллита.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 6 матчей в АХЛ и набрал 5 (2+3) очков.