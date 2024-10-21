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Сегодня, 01:52

Гребенкин забил первый гол в АХЛ и набрал три очка в матче за фарм-клуб «Торонто»

Сергей Разин
корреспондент
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«Торонто Марлис» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Ютику» со счетом 4:0.

В составе фарм-клуба «Торонто» 3 (1+2) очка набрал Никита Гребенкин, который был признан первой звездой встречи. Вратарь Артур Ахтямов отразил все 17 бросков и стал третьей звездой.

В текущем сезоне 21-летний Гребенкин набрал 4 (1+3) очка в пяти матчах АХЛ.

НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин
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