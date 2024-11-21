Гребенкин после дебюта в НХЛ: «Мне сказали: «форчек, бэкчек, зарплата»

Российский нападающий «Торонто» Никита Гребенкин пошутил в интервью журналистам после своего дебюта в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:0).

За 11 минут на льду 21-летний россиянин успел провести 4 силовых приема.

«Они сказали мне: «форчек, бэкчек, зарплата», — пошутил Гребенкин в интервью после матча.

В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 10 (4+6) очков за 13 игр в составе фарм-клуба «Торонто».