Гребенкин подрался с Годеттом в дебютном матче за «Торонто»
Российский нападающий «Торонто» Никита Гребенкин поучаствовал в драке в предсезонном матче НХЛ против «Оттавы» (5:6 ОТ).
В третьем периоде 21-летний россиянин подрался с американским нападающим «Сенаторз» Адамом Годеттом. Оба игрока получили 5-минутные штрафы.
Гребенкин подписал трехлетний контракт с «Торонто» в конце апреля. Перед этим контракт с 21-летним нападающим расторг «Металлург».
В сезоне-2023/24 Гребенкин набрал 41 (19+22) очко в 67 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 23 играх.
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
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|5
|Нэшвилл
|0
|0
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|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
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|Чикаго
|0
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|0
|0
|8
|Юта
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
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|Анахайм
|0
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|0
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|Ванкувер
|0
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|0
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|0
|0
|0
|0
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|0
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|Лос-Анджелес
|0
|0
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|0
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|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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|0
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