Грайсс, Перлини и Макдэвид — звезды недели в НХЛ

Вратарь "Нью-Йорка" Томас Грайсс признан первой звездой недели в НХЛ, сообщает официальный Твиттер лиги. 33-летний немецкий голкипер выиграл три матча из четырех и совершил 116 сэйвов, отразив 95,9% бросков.

Второй звездой стал форвард "Чикаго" Брендан Перлини. 22-летний канадец забил пять голов в трех встречах на минувшей неделе. Он оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против своей бывшей команды "Аризоны" (7:1).

Третья – нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. 22-летний канадец набрал в четырех играх минувшей недели 9 (3+6) очков и помог "Ойлерз" одержать две победы. Всего на счету Макдэвида в текущем сезоне 105 (36+69) очков в 68 играх.

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